Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck wieder frei

Wegen eines Stromausfalls in Reinfeld kam es auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Lübeck zu Behinderungen. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Stromausfall im Bereich des Bahnhofs Reinfeld hat am Morgen für Behinderungen im Regionalverkehr zwischen Hamburg und Lübeck gesorgt. Da unter anderem auch die Bahnhofsbeleuchtung betroffen war, sind die Züge während der Morgendämmerung aus Sicherheitsgründen erst abgefahren, nachdem die aussteigenden Fahrgäste den Bahnsteig verlassen hatten, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Dadurch sei es zu Teilausfällen und Verspätungen gekommen.

Die Beeinträchtigungen auf der Strecke konnten den Angaben zufolge gegen 10.45 Uhr behoben werden. Es komme nur noch zu leichten Verspätungen, bis sich der Verkehr wieder eingependelt habe. Zunächst hatte es geheißen, die Behinderungen auf der Strecke könnten bis 12.00 Uhr andauern.

Betroffen waren demnach die Linien RE 8 und RE 8X zwischen Lübeck und Hamburg Hauptbahnhof, RE 80 (Ahrensburg – Hamburg Hbf) sowie RB 81 (Bad Oldesloe – Hamburg Hbf).