Behinderungen auf A24 von Hamburg nach Berlin

Hamburg (dpa/lno) –

Autofahrer müssen sich auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin auf monatelange Behinderungen einstellen. Für den Austausch einer Lärmschutzwand wird die Autobahn ab kommendem Montag zwischen den Anschlussstellen Hornbek und Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) in Richtung Berlin bis auf einen Fahrstreifen gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Erst am 8. Juni soll die Strecke wieder komplett freigegeben werden. Bis dahin werden Verkehrsteilnehmer gebeten, «den Bereich unter Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit besonderer Vorsicht zu durchfahren».