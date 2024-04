Beginn der Abiturprüfungen in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Mit der Klausur im Fach Geschichte starten am Montag die schriftlichen Abiturprüfungen in Niedersachsen. Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler von 456 Schulen nehmen laut Kultusministerium an den Prüfungen teil, die bis zum 8. Mai andauern. Nach Geschichte geht es mit den Fächern Chemie, Politik/Wirtschaft und Latein weiter. Den Abschluss bildet die Klausur in Mathematik, anschließend gibt es bis zum 4. Juni Nachschreibtermine. Danach folgen die mündlichen Prüfungen.

Die Prüfungsbedingungen für den Abiturjahrgang 2024 sind dabei zum ersten Mal wieder genau wie vor Beginn der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr hatte es noch einzelne Erleichterungen gegeben – etwa zusätzliche Aufgabenvorschläge für bestimmte Fächer. Dem Kultusministerium zufolge entfallen die Anpassungen jetzt, da der aktuelle Jahrgang die sogenannte Qualifikationsphase vor dem Abi ohne Beeinträchtigungen durchlaufen konnte.