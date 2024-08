Bedrohung eines Nachbarn? SEK nimmt Mann fest

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem SEK-Einsatz in einer Wohnung im Norden Hamburgs ist ein Mann festgenommen worden. Ein im selben Haus wohnender Mann habe seinen Nachbarn beschuldigt, ihn durch die Tür mit einer mitgeführten Schusswaffe und dem Tod gedroht zu haben, teilte die Polizei mit. Sie sei am Sonntagvormittag wegen der mutmaßlichen Bedrohung alarmiert worden, am Mittag seien daraufhin Kräfte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei in die Wohnung des Beschuldigten im Stadtteil Langenhorn eingedrungen. Eine Waffe fanden die SEK-Kräfte dort laut Polizei allerdings nicht.