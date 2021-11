Regenwolken ziehen auf. Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen bleibt es am Freitag bedeckt und zeitweise regnerisch. Dafür wird es mit Temperaturhöchstwerten von 11 bis 14 Grad recht mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Nordsee sowie im Südosten des Landes kommt es vereinzelt zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von rund 55 Kilometern pro Stunde. In der Nacht sowie am Samstag gibt es weiterhin viele Wolken mit etwas Regen oder Sprühregen.

