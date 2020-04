Bedarf der Unternehmen an Kurzarbeit bleibt hoch

Hubertus Heil und Stephan Weil (l-r). Foto: picture alliance/Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den niedersächsischen Arbeitsmarkt aus? Darüber informieren sich Ministerpräsident Stephan Weil und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) heute in Hannover. Dazu sind auch Gespräche mit der Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh, und Beschäftigten aus Agenturen und Jobcentern geplant. Mehr als 9000 Betriebe in Niedersachsen und Bremen haben in der Corona-Krise Kurzarbeitergeld für den Monat März erhalten.

Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass der Bedarf der Unternehmen an Kurzarbeit weitaus höher ist als sich an den bisher gestellten Anträgen ablesen lässt. Insgesamt 68 800 Betriebe in Niedersachsen und Bremen hätten bislang Kurzarbeit angezeigt und sich damit die Möglichkeit gesichert, Beschäftigte ganz oder teilweise in Kurzarbeit zu schicken, sagte Höltzen-Schoh am Mittwoch.

Bei Volkswagen läuft die Autoproduktion nach rund fünf Wochen Corona-Stillstand seit Donnerstag langsam wieder an. Den Anfang machte das Werk im sächsischen Zwickau. Am Montag folgen dann der Stammsitz Wolfsburg sowie die Fabriken Emden und Hannover.

