Beamter bei Verfolgung von Verdächtigen schwer verletzt

Bad Segeberg (dpa/lno) –

Ein 25 Jahre alter Polizist ist in Elmshorn bei der Verfolgung mehrerer Tatverdächtiger erheblich verletzt worden. Er wurde am frühen Freitagmorgen mit Verletzungen am Kopf stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ersten Aussagen von Rechtsmedizinern zufolge könnten diese durch einen Schlag auf den auf den Kopf entstanden sein, sagte ein Polizeisprecher.

Anwohner hatten am frühen Freitagmorgen der Polizei eine Sachbeschädigung durch vier Personen gemeldet. Einsatzkräfte stellten dann die Personalien eines 18- und eines 22-Jährigen fest, auf die die Personenbeschreibung passte. Zwei weitere Männer flohen – und wurden bisher nicht gefasst.

Plötzlich hätten die Polizisten die Rufe eines 25-Jährigen Kollegen gehört – und ihn auf dem Fußweg vom Bahnhof zur Geschwister-Scholl-Straße am Boden liegend gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Der 25-Jährige befinde sich inzwischen auf dem Weg der Besserung, hieß es am Montag. Um welche Art Sachbeschädigung es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.