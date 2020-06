Beamtenbund: Tarifrunde für öffentlichen Dienst verschieben

Das Logo des Deutschen Beamtenbundes. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Corona-Krise und ihren wirtschaftlichen Folgen sollte nach Ansicht des Beamtenbundes dbb die in diesem Jahr anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst ins nächste Frühjahr verschoben werden. Die Tarifverträge für die Kommunen und den Bund laufen Ende August aus. Betroffen sind in Schleswig-Holstein rund 100 000 Beschäftigte. «Wir fordern die Arbeitgeber auf, während der Friedenspflicht eine einvernehmliche Übergangslösung mit den Gewerkschaften zu finden», sagte der schleswig-holsteinische Landesvorsitzende der Gewerkschaft «Beamtenbund und Tarifunion dbb», Kai Tellkamp, am Donnerstag in Kiel. Ein Tarifkampf auf der Straße passe nicht in diese Zeit. Voraussetzung für eine Übergangslösung sei aber ein konkretes lineares Angebot der Arbeitgeber, das sich an der Inflationsrate orientieren könnte, sagte Tellkamp.