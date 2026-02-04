Beamtenbund ruft zu Warnstreik in Niedersachsen auf

Der Beamtenbund und Tarifrunion (dbb) fordert sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. (Archivbild) Robert Michael/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Im Tarifstreit für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder ruft der Beamtenbund (dbb) für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in Niedersachsen auf. Mit Einschränkungen sei unter anderem bei den Straßenmeistereien zu rechnen, sagte der dbb-Landesvorsitzende Alexander Zimbehl. Der Winterdienst solle jedoch möglichst wenig beeinträchtigt werden. «Streik muss wehtun, aber Streik darf bitte nicht körperlich wehtun», sagte Zimbehl.

In Hannover ist eine Demonstration (11.00 Uhr) mit anschließender Kundgebung geplant. Dort wollen dbb-Bundeschef Volker Geyer und Zimbehl zu den Beschäftigten sprechen. Der Landesvorsitzende rechnet mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich.

Der dbb wirft den Arbeitgebern vor, bislang kein Angebot vorgelegt zu haben. Gemeinsam mit Verdi, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und weiteren Gewerkschaften fordert der dbb sieben Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 300 Euro monatlich mehr. Die Arbeitgeber hatten das als unbezahlbar abgelehnt. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Februar in Potsdam beginnen.