Beamtenbund: Beamte können bei Kinderbetreuung aushelfen

Hannover (dpa/lni) – Der niedersächsische Beamtenbund hält es für ratsam, Personalressourcen des öffentlichen Dienstes im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus heranzuziehen. Ziel sei, diejenigen, die etwa in Krankenhäusern oder Gesundheitsämtern am Limit arbeiteten, «in irgendeiner Weise zu unterstützen», sagte der Vorsitzende des Niedersächsischen Beamtenbundes, Alexander Zimbehl, am Montag in Hannover. Dabei könne es darum gehen, in der Kinderbetreuung zu unterstützen und möglichst kleine Gruppen zu bilden. Auch könne man einfache Verwaltungstätigkeiten outsourcen. Er halte es für «dringend angezeigt», darüber nachzudenken.

Auch sei es denkbar, die Polizei bei der Anzeigenaufnahme zu unterstützen, erklärte Zimbehl. Dafür müsse das Personal möglicherweise auch Aufgaben übernehmen, die ihm nicht vertraut sind: «Die Bearbeitung der Einkommensteuer kann jetzt auch mal liegenbleiben.»