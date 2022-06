Beachvolleyball: Verletzte Schweizerin aus Klinik entlassen

Rom (dpa) –

Die Schweizer Beachvolleyball-Spielerin Joana Heidrich ist nach ihrer Schulterverletzung im Spiel um Platz drei bei der WM in Rom wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie ihr Verband Swiss Volley am Sonntagabend mitteilte, wurde in der Klinik ihre rechte Schulter wieder eingerenkt. In ihrer Heimat soll sie weiter untersucht und behandelt werden.

In der Partie um Bronze mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré gegen die beiden Hamburgerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann war Heidrich bei einem eigenen Aufschlag plötzlich vor Schmerz schreiend in den Sand gesackt. Im Krankenhaus bestätigte sich die erste Diagnose, dass sie sich ihre Schulter ausgekugelt hatte. Das Spiel musste beim Stand 21:16, 10:7 für die Schweizer Olympia-Dritten abgebrochen werden. Svenja Müller und Cinja Tillmann gewannen dadurch Bronze.