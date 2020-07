Beachvolleyball: Thole/Wickler verpassen Finale bei Comeback

Düsseldorf (dpa/lno) – Die WM-Zweiten Julius Thole und Clemens Wickler haben beim Beachvolleyballturnier «Road to Timmendorf» das Finale verpasst. Beim Treffen der Top Teams in Düsseldorf unterlagen die Hamburger am Sonntag im Halbfinale ihren Nationalmannschafts-Kollegen Nils Ehlers und Lars Flüggen mit 1:2 (17:21, 21:17, 19:21). Zuletzt hatten Thole/Wickler im September des vergangenen Jahres beim World Tour Final in Rom gespielt.

Im Endspiel am Rhein kassierten ihre Bezwinger Ehlers/Flüggen gegen das Überraschungsteam Lukas Pfretschner mit seinem Interimspartner Steven van de Velde mit 0:2 (17:21, 17:21).

Neben dem Showturnier wurden drei Startplätze für die deutschen Meisterschaften Anfang September in Timmendorfer Strand ausgespielt: Die Tickets sicherten sich Armin Dollinger/Simon Kulzer, Manuel Harms/Richard Peemüller und Simon Pfretschner/Milan Sievers.

