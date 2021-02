Beachvolleyball-Talent wechselt zum ETV

Hamburg (dpa/lno) – Die Dortmunder Nachwuchs-Beachvolleyballerin Svenja Müller wechselt zum Eimsbütteler Turnverband (ETV) nach Hamburg. Die 20-Jährige bildet künftig mit Cinja Tillmann (DJK TuSA 06 Düsseldorf), der Nummer sieben der deutschen Einzelrangliste, ein Duo. Beide werden am Olympia-Stützpunkt Hamburg trainieren. Das teilte der ETV am Freitag mit.

Die 1,93 Meter große Müller, die ihren Lebensmittelpunkt in die Hansestadt verlegt hat, wird als eines der größten deutschen Beachvolleyball-Talente eingeschätzt. Die U18-Europameisterin von 2018, Vierte der U21-WM 2019 und Fünfte der U22-EM im vergangenen Jahr, will zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dafür hat sie ihre Karriere in der Halle als Außenangreiferin beim Drittligisten TV Hörde im vergangenen Sommer beendet.

«Svenja hat tolle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beachvolleyball-Karriere», sagte der ETV-Vorsitzender Frank Fechner. Beim ETV spielen bereits die Beachvolleyball-Vizeweltmeister von 2019, Julius Thole und Clemens Wickler. Das Duo ist für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer qualifiziert.

