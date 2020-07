Beachsoccer-Liga: HSV muss dreimal nach Düsseldorf reisen

Hamburg (dpa/lno) – Der für das Wochenende geplante Saisonstart der Beachsoccer-Spieler des Hamburger SV auf der heimischen Anlage in Norderstedt fällt aus. Dafür spielt das Team vom 8. August an an drei Wochenenden nacheinander in Düsseldorf um Bundesliga-Punkte. «Ich bin glücklich, dass wir überhaupt noch spielen in diesem Jahr», sagte Teammanager Sandeep Singh.

«Es werden zwölf Mannschaften an der Liga teilnehmen. Es sollen drei Gruppen à vier Teams gebildet werden pro Wochenende, so dass man jedes Wochenende drei Spiele hat», sagte Singh über den Modus. «Aus den erzielten Punkten ergibt sich dann die Gesamttabelle, die ersten vier Clubs spielen dann den Meister aus im Final Four.» Die Endrunde soll Ende September in Warnemüde stattfinden.

Angesichts der Vorbereitung zeigte sich der Ex-Torwart optimistisch, obwohl in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie-Auflagen immer nur zehn Spieler bei den Übungseinheiten in Norderstedt gemeinsam auf dem Platz stehen durften.

«Wir haben am 17 und 18. Juli ein zweitägiges Trainingslager in Warnemünde absolviert und zwei Testspiele gemacht», meinte er. Zwar unterlagen die Hamburger, die sich mit den dänischen Nationalspielern Rasmus Lyng Andersen, Oliver Levin und Henrik Raedkjaer verstärkt haben, dem Titelverteidiger Rostocker Robben mit 1:4. Dennoch war Singh zufrieden: «Gegen den Rekordmeister haben wir uns gut verkauft.»