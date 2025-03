Beach-Volleyball-DM soll wachsen: Timmendorf vor dem Aus?

Der Erfolg der Beach-Volleyball-DM bringt den Standort Timmendorfer Strand an die Grenzen. Georg Wendt/dpa

Timmendorfer Strand (dpa) –

Die deutschen Meisterschaften im Beach-Volleyball könnten laut «Kieler Nachrichten» und «Lübecker Nachrichten» in diesem Jahr vorerst zum letzten Mal in Timmendorfer Strand stattfinden. Der Ausrichtervertrag mit der Gemeinde läuft nach der Veranstaltung im September aus. Nach dem Willen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und der NBO Event GmbH als Rechteinhaber sollen die nationalen Titelkämpfe wachsen. Timmendorfer Strand stößt hingegen an seine Kapazitätsgrenzen.

«Timmendorfer Strand hat die Beach-DM über Jahrzehnte hinweg geprägt und entscheidend zur Entwicklung unseres Sports beigetragen. Diese lange und erfolgreiche Zusammenarbeit schätzen wir sehr», sagt DVV-Präsident Markus Dieckmann in einer Mitteilung seines Verbandes.

Der Erfolg übersteigt die Kapazität in Timmendorfer Strand

DVV-Vorstand René Beck machte in derselben Mitteilung aber deutlich, dass durch die wachsende Begeisterung für Beach-Volleyball die Ticketnachfrage längst die Kapazität in Timmendorfer Strand übersteige.

Um mehr Fans ein einzigartiges Live-Erlebnis zu ermöglichen, prüfe der Verband mit der NBO GmbH, «ob es andere Standorte gibt, welche langfristig bessere Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der deutschen Meisterschaften bieten», sagte Beck.

NBO-Geschäftsführer Alexander Walkenhorst nannte als Ziel, «die Beach-DM zu einem der weltweit größten Beach-Volleyball-Turniere weiterzuentwickeln». Er rief Städte, Regionen und Veranstaltungsorte auf, sich für die Ausrichtung von 2026 bis 2028 zu bewerben.

Interesse aus Kiel und Düsseldorf

Interesse sollen Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel und Düsseldorf signalisiert haben. «Wir schauen uns die Ausschreibung auf jeden Fall sehr gerne an und wollen die Möglichkeiten prüfen», sagte Kiels Sportdezernent Gerwin Stöcken laut «Kieler Nachrichten» und «Lübecker Nachrichten». In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf finden in diesem Jahr bereits die Europameisterschaften statt.

Die DM-Titel werden seit 1993 am Ostseestrand in Timmendorf vergeben. Seit 2022 werden Tickets verkauft, zuvor war der Eintritt frei. Die Meisterschaften vom 4. bis 7. September sind bereits ausverkauft. Die Mischung aus hochklassigem Sport direkt an der Ostsee und Party machen den Erfolg der Meisterschaften aus.