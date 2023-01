Beach-Duo Müller/Tillmann mit Sieg und Niederlage

Doha (dpa) –

Die WM-Dritten Cinja Tillmann und Svenja Müller sind beim Final-Turnier der Pro Tour im Beach-Volleyball mit einer Niederlage und einem Sieg gestartet. Das in Hamburg trainierende Duo kam am Donnerstag in Doha in seinem zweiten Gruppenspiel gegen die brasilianischen Weltranglisten-Zweiten Barbara Seixas/Carolina Solberg zu einem 21:18, 22:20. Zuvor hatten Tillmann (31) und Müller (21) ihre Auftaktpartie gegen die Schweizer EM-Zweiten Tanja Hüberli und Nina Betschart mit 18:21, 19:21 verloren.

Die beiden Deutschen hatte im vergangenen Jahr auf der Pro Tour das Elite-16-Turnier in Ostrava gewonnen. Wenig später waren sie bei der WM in Rom Dritte geworden. Tillmann und Müller sind das einzige deutsche Paar bei den Finals 2022 in der katarischen Hauptstadt.

Insgesamt spielen in der Männer- und Frauen-Konkurrenz jeweils zehn Teams in zwei Fünfer-Gruppen. Die Gruppensieger erreichen direkt das Halbfinale, die Tabellenzweiten und -dritten jeder Gruppe spielen die anderen Plätze in der Vorschlussrunde aus.

Das Turnier ist mit jeweils 400.000 Dollar (367.000 Euro) bei den Männern und Frauen dotiert. Schon in der kommenden Woche startet – ebenfalls in Doha – die Pro Tour in ihre Saison 2023 mit einem Elite-16-Turnier, der höchsten Kategorie der Turnierserie.