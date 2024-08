Beach-Duo Ludwig/Lippmann verliert deutsches Duell bei EM

Arnheim (dpa) –

Beach-Volleyballerin Laura Ludwig hat ihr erstes Spiel nach ihrer Rücktrittsankündigung verloren. Die Olympiasiegerin von Rio 2016 unterlag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann zum EM-Auftakt in der Gruppenphase in den Niederlanden im deutschen Duell dem Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann mit 0:2 (14:21, 19:21).

Bei Olympia in Paris waren Ludwig und Lippmann nach drei Niederlagen in der Gruppenphase früh ausgeschieden. Anschließend gab die 38 Jahre alte Ludwig bekannt, nach dieser Saison ihre Beach-Volleyball-Karriere zu beenden. Das derzeit beste deutsche Frauen-Duo Müller und Tillmann war in Paris ebenfalls dabei und scheiterte im Achtelfinale.

Ludwigs frühere Spielpartnerin Margareta Kozuch ist derweil mit einem Sieg in die EM gestartet. Die 37-Jährige gewann mit Sarah Schneider gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 2:0 (21:16, 21:12).

Das vierte deutsche Duo Hanna-Marie Schieder und Karla Borger unterlag zum Auftakt Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder aus der Schweiz knapp mit 1:2 (15:21, 21:18, 11:15).