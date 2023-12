BBL: Towers feiern beim MBC sechsten Erfolg

Hamburgs Aleksander Dziewa (M) in Aktion. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit ihrem sechsten Sieg in der zehnten Partie haben die Veolia Towers Hamburg ihren Playoff-Rang in der Tabelle der Basketball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich am Samstagabend mit 86:81 (51:38) beim Mitteldeutschen Basketball Club durch und revanchierte sich damit auch für die 80:123-Niederlage aus der vergangenen Saison bei den Weißenfelsern. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Aleksander Dziewa (17 Punkte).

Dziewa war es auch, der die Towers mit einem erfolgreichen Dreier schon nach knapp 20 Sekunden in Führung gebracht hatte. Im weiteren Verlauf des ersten Viertels bestimmten jedoch die Hausherren über weite Strecken das Geschehen und lagen zwischenzeitlich schon mit zehn Punkten vorn. Davon ließen sich die Hanseaten aber nicht beeindrucken, übernahmen im zweiten Spielabschnitt die Kontrolle und setzten sich ihrerseits bis zur Pause deutlich ab. Dabei ragte vor allem Jonas Wohlfahrt-Bottermann heraus, der zu diesem Zeitpunkt mit zehn Punkten bester Scorer der Towers war.

Nach gutem Start in die zweite Halbzeit bekamen die Hanseaten dann aber Probleme, den MBC auf Distanz zu halten. Zwei Minuten vor dem Ende war der Vorsprung auf fünf Punkte zusammengeschmolzen. Doch die Towers behielten die Nerven. Aljami Durham sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen 14 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.