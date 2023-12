BBL: Rostock feiert gegen Braunschweig klaren Erfolg

Rostock (dpa/mv) –

Nach einem schwachen Start in die Saison der Basketball-Bundesliga haben sich die Rostock Seawolves wieder ein Stück näher an die Playoff-Ränge herangekämpft. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held die Löwen Braunschweig mit 101:78 (52:42) und feierte damit im elften Spiel den fünften Erfolg. Bester Werfer aufseiten der Mecklenburger war Derrick Alston (23 Punkte).

Die Zuschauer in der Stadthalle erlebten einen kuriosen Beginn. Braunschweig, bis dato auf dem viertletzten Platz in der Dreierwurf-Statistik, verwertete in den ersten zwei Minuten alle drei Würfe aus der Distanz zur 9:8-Führung. Danach aber bestimmten erst einmal die Rostocker das Geschehen, die abgesehen von einem vergebenen Freiwurf bis zur fünften Minute jeden ihrer Versuche erfolgreich abschlossen und sich auf 24:9 absetzten. Mitte des zweiten Spielabschnitts war der Vorsprung auf 22 Punkte angewachsen, doch im weiteren Verlauf bis zur Pause ließen die Mecklenburger dann spürbar nach.

Der Gastgeber trat nach dem Seitenwechsel jedoch wieder wesentlich gefestigter auf und stellte Braunschweig bis zum Ende des dritten Viertels vor allem in der Defensive vor große Probleme. Im Schlussabschnitt waren die Seawolves ebenfalls das effektivere Team und entschieden so auch das dritte Duell gegen die Löwen in der BBL für sich.