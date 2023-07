BBL-Aufsteiger Vechta verpflichtet US-Amerikaner Williams

Vechta (dpa) –

Aufsteiger Rasta Vechta aus der Basketball-Bundesliga hat den US-Amerikaner Xeyrius Williams verpflichtet. «Xeyrius kennt die Liga, ist athletisch und vielseitig. Auf einer wichtigen Position jetzt einen Spieler mit BBL-Erfahrung zu haben, freut uns sehr», wurde Sportdirektor Gerrit Kersten-Thiele in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung zitiert. Zur Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Der 26 Jahre alte Power Forward spielte in der vergangenen Saison zunächst für die Würzburg Baskets, ehe er nach der Hinserie in die erste Liga Israels zu Europe-Cup-Teilnehmer Hapoel Haifa wechselte. Der in den USA ausgebildete Profi sammelte bereits Erfahrungen in Ungarn und Griechenland.