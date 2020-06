Bayern zum zweiten Mal mit 100 Toren in einer Saison

Thomas Müller von Bayern schießt beim Spiel gegen Wolfsburg das Tor zum 4:0. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa

Wolfsburg (dpa) – Mit dem 100. Tor in einer Saison ist dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ein seltenes Kunststück in der Geschichte der Bundesliga gelungen. Durch das Tor von Thomas Müller (79. Minute) zum 4:0 am Samstag im letzten Saisonspiel beim VfL Wolfsburg erreichte erst zum zweiten Mal eine Mannschaft einen dreistelligen Wert bei den erzielten Treffern. Nur den Bayern selbst war das bisher gelungen, die Marke von 101 Toren aus der 1971/1972 ist der bis heute gültige Rekord.

