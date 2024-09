Bayern-Profi Sané in Kiel zunächst auf der Bank

Kiel (dpa) –

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané musste auf sein Comeback für den FC Bayern München zunächst warten. Der 28 Jahre alte Offensivspieler nahm beim Abendspiel in der Fußball-Bundesliga bei Aufsteiger Holstein Kiel (18.30 Uhr/Sky) erst auf der Bank Platz.

Sané war nach seiner Leisten-Operation im Anschluss an die Europameisterschaft zum ersten Mal wieder Teil des Kaders. In der Rückrunde plagte sich der Außenbahndribbler mit Schmerzen am Schambein herum.

Trainer Vincent Company setzte in der Startelf auf die Offensivkräfte Serge Gnabry, Kingsley Coman und Jamal Musiala. Vorn startete Top-Torjäger Harry Kane. Die Kieler mit dem Rot-gesperrten Trainer Marcel Rapp begannen überraschend mit dem slowakischen Nachwuchsspieler Dominik Javorcek in der Abwehr. Ex-Bayern-Profi Jann-Fiete Arp startete die Partie als Auswechselspieler der Norddeutschen.