Bayern ohne Süle und Sarr: Martínez und Musiala in Startelf

Niklas Süle vom FC Bayern München.

München (dpa) – Der FC Bayern München muss im Heimspiel gegen Werder Bremen auf Niklas Süle und Bouna Sarr verzichten. Die beiden Defensivspieler fehlen am Samstag in der Fußball-Bundesliga wegen Trainingsrückstands und muskulärer Probleme. Erstmals in der Startelf des deutschen Meisters steht der 17-jährige Jamal Musiala. Anstelle des verletzten Mittelfeldanführers Joshua Kimmich darf Javi Martínez von Anfang an ran. Außer Kimmich fehlt im Mittelfeld noch Corentin Tolisso.

Als einziger beim 0:6 gegen Spanien eingesetzter deutscher Nationalspieler ist Kapitän Manuel Neuer in der Anfangsformation. Leon Goretzka, Leroy Sané und Serge Gnabry sitzen auf der Bank. Erstmals ist auch Neuzugang Tanguy Nianzou (18) im Kader.

Bei den Hanseaten, die auf Milos Veljkovic (Adduktorenprobleme) und Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) verzichten müssen, kehren Ludwig Augustinsson und Davie Selke zurück. Augustinsson ist in der Startelf dabei, Selke nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Etwas überraschend steht auch Kevin Möhwald in der Startmannschaft. Der Mittelfeldspieler darf erstmals seit Mai 2019 wieder von Beginn an ran. Möhwald war wegen einer schweren Knieverletzung lange ausgefallen.

Das Duell zwischen Bayern und Werder wird zum 109. Mal in der Bundesliga ausgetragen, keine Paarung gab es so oft. Es überholt damit das Nord-Derby Werder gegen den Hamburger SV, das 108 Mal gespielt wurde.

