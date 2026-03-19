Bayern München holt Aseko aus Hannover zurück

Hannover (dpa) –

U21-Nationalspieler Noel Aseko steht ab Sommer erst einmal wieder bei Bayern München unter Vertrag. Die im Januar 2025 gestartete und auf anderthalb Jahre ausgelegte Leihe zu Hannover 96 endet zum Ende der aktuellen Saison, weil die Bayern von einer im Leihgeschäft fixierten Rückkaufoption Gebrauch machten.

Zuvor hatte der Fußball-Zweitligist für den Mittelfeldspieler eine ebenfalls festgeschriebene Kaufoption gezogen, die durch den Schritt der Bayern aber keine Wirkung hat. Immerhin macht Hannover einen finanziellen Gewinn.

Erneuter Transfer denkbar

«Noel hat sportlich wie menschlich bei uns eine gute Entwicklung genommen», sagte 96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. «Die Formalien sind jetzt geklärt. Wir bleiben sowohl mit dem Spieler als auch mit dem FC Bayern weiter ergebnisoffen im Austausch», sagte Schmadtke.

Gut möglich also, dass Aseko auch in der kommenden Saison für die Niedersachsen spielt, wenn sich beide Clubs erneut auf einen Transfer des 20-Jährigen einigen. Zumal die Konkurrenz im Münchner Mittelfeld riesig ist. Sein Vertrag in München läuft nun bis zum 30. Juni 2028. In der bisherigen Saison kam Aseko 25 Mal für Hannover zum Einsatz. Dabei gelangen ihm drei Treffer und fünf Vorlagen.