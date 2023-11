Bayern ehrt Norwegens Kronprinz mit Festessen in Residenz

Kronprinz Haakon spricht in der Residenz bei einem Empfang der bayerischen Staatsregierung. Sven Hoppe/dpa

München (dpa) –

Die bayerische Staatsregierung hat Norwegens Kronprinz Haakon zum Auftakt von dessen Deutschlandbesuch mit einem festlichen Abendessen im Kaisersaal der Münchner Residenz geehrt. Empfangen wurde der 50-Jährige dort vom bayerischen Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der selbst zu dem Essen geladen hatte, hatte seine Teilnahme daran sehr kurzfristig wegen des Bund-Länder-Gipfels in Berlin abgesagt.

Herrmann würdigte Norwegen in einer kurzen Begrüßungsrede als starken und verlässlichen Partner in Europa – solche Partner brauche man in Zeiten wie diesen. Norwegen sei aber auch «Urlaubs- und Sehnsuchtsziel vieler Menschen aus Bayern», fügte der CSU-Politiker hinzu.

Kronprinz Haakon begrüßte die Gäste im Kaisersaal mit den Worten «Grüß Gott alle miteinand‘!» Und auch er würdigte Deutschland und Bayern als enge und verlässliche Partner.

Söder hatte ursprünglich geplant gehabt, nach Beratungen der Länder-Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) insbesondere über die Migrationspolitik rechtzeitig nach München zurückzureisen. Weil sich die Länder-Beratungen deutlich verzögerten, begann das Treffen mit Scholz erst mit stundenlanger Verzögerung. Söder sagte das Abendessen mit Haakon deshalb kurzfristig ab.

Haakon war zum Start seiner viertägigen Deutschlandreise am Mittag in München gelandet. Herrmann hatte ihn bereits am Flughafen begrüßt.

Kernthemen des royalen Besuchs sind nach Angaben der norwegischen Botschaft Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur. Der Sohn des norwegischen Königs Harald V. wird deshalb am Dienstag in München unter anderem das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann besichtigen. Anschließend reist Kronprinz Haakon weiter nach Hamburg und Berlin. Bei seinem Besuch in der Bundeshauptstadt wird Kronprinzessin Mette-Marit dazustoßen und ihn begleiten.