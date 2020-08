Bayern-Basketballer verleihen Ogunsipe erneut nach Hamburg

Marvin Ogunsipe (M) in Aktion. Foto: Ulf Duda/ fotoduda.de/BBL/Pool/dpa/Archivbild

München (dpa/lby) – Basketball-Bundesligist FC Bayern München verleiht Flügelspieler Marvin Ogunsipe weiter an die Hamburg Towers. Der 24-jährige Wiener wird auch in der kommenden Saison für den Ligarivalen spielen. Dies teilten die Münchner am Montag mit. 2018 und 2019 gehörte Ogunsipe zum Meisterkader der Bayern, wurde daraufhin an die Hamburger verliehen. In der vergangenen Saison absolvierte er 20 Erstligaeinsätze für Hamburg. Beim Finalturnier in München verstärkte er Crailsheim und machte fünf Partien. Ogunsipe hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022.

