Bayer wieder gegen St. Pauli: «Wird kein Champagner-Fußball»

Leverkusen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Duell mit dem Tabellenvorletzten FC St. Pauli wieder auf Ibrahim Maza zurückgreifen. «Er ist bereit», betonte Trainer Kasper Hjulmand auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der 20-Jährige, der die vergangenen drei Pflichtspiele wegen Knieproblemen verpasst hatte, habe die ganze Woche voll trainiert. «Wenn ein Spieler fit ist, kann er auch von Beginn an spielen, aber wir müssen sehen, ob es für 90 Minuten recht», sagte Hjulmand.

Erst vor elf Tagen hatte Leverkusen im DFB-Pokal-Viertelfinale in der BayArena mit 3:0 gegen St. Pauli gewonnen. Hjulmand warnte aber vor übertriebenen Erwartungen: «Das wird kein Champagner-Fußball.»

«Eines der vielversprechendsten Sturmtalente in Europa»

Unterdessen treibt Leverkusen seine Kaderplanungen für die Zukunft voran und sicherte sich die Dienste von Sturmtalent Aleksa Damjanovic. Wie der Club mitteilte, wechselt der erst 17 Jahre alte und 1,98 Meter große serbische Angreifer zur kommenden Saison vom serbischen Meister Roter Stern Belgrad unters Bayer-Kreuz. Er hat einen «langfristigen Vertrag» unterschrieben.

«Aleksa Damjanovic ist eines der vielversprechendsten Sturmtalente in Europa», sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Mitteilung des Vereins. «Er ist sehr wissbegierig und erfolgshungrig.»