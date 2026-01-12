Bayer Leverkusen hofft auf Rückkehrer Schick

Leverkusen (dpa/lnw) –

Nur drei Tage nach der 1:4-Heimpleite gegen den VfB Stuttgart will Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur. Am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky) ist Bayer beim Aufsteiger Hamburger SV zu Gast. «Es ist ganz gut, dass wir direkt wieder spielen. Aber es ist wichtig, dass wir diesmal viel besser spielen als Samstag», sagte Trainer Kasper Hjulmand, der gegen den HSV auf einen Rückkehrer hofft.

Stürmer Patrik Schick, mit sechs Treffern Leverkusen bester Torschütze, soll zum Vorrundenabschluss in die Mannschaft zurückkehren. «Wir hoffen, dass es wieder geht. Er ist zurück im Training», sagte Hjulmand. Am Samstag fiel der tschechischen Nationalspieler noch kurzfristig wegen einer Muskelverletzung aus. Martin Terrier, der Schick in der Startelf ersetzte, blieb wirkungslos.

Und noch ein Leistungsträger der Werkself könnte gegen den HSV in den Kader zurückkehren: Abwehrchef Edmond Tapsoba. Der 26-Jährige ist mit Burkina Faso beim Afrika-Cup im Achtelfinale ausgeschieden und trainiert wieder in Leverkusen. «Er hat noch ein bisschen Probleme und vielleicht ist es noch ein bisschen zu früh, aber wir werden sehen», sagte Hjulmand am Montag.

Keine Option sind dagegen die Afika-Cup-Teilnehmer Ibrahim Maza (Algerien) und Christian Kofane (Kamerun). Beide sind zwar jeweils im Viertelfinale ausgeschieden, aber noch nicht zurück in Leverkusen, sagte Hjulmand.