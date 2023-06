Baustellen stellen Autofahrer im Norden vor Geduldsprobe

Tausende Autos stecken in einem Stau fest. Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) –

Baustellen und Staus haben Autofahrer im Norden am Sonntag bei bestem Ausflugswetter und sommerlichen Temperaturen vielerorts auf eine Geduldsprobe gestellt. Rund um Hamburg staute sich der Verkehr auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels. Aus Norden kommend mussten sich die Autofahrer laut Verkehrsleitzentrale am Mittag ab der Anschlussstelle Schnelsen anstellen; Richtung Norden standen die Autos ab Heimfeld an einer Baustelle vor dem Elbtunnel.

Acht Kilometer Stau gab es den Angaben zufolge auch auf der A1 zwischen Billstedt und Georgswerder. Grund war die Vollsperrung der Autobahn Richtung Bremen/Hannover zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und dem Dreieck Norderlebe. Auch auf der Umleitungsstrecke staute sich den Verkehr.

In der Stadt sorgte der Motorradgottesdienst im Michel auf der Willy-Brandt-Straße vor dem Rödingsmarkt für zusätzliche Behinderungen, die sich nach Angaben einer Sprecherin der Verkehrsleitzentrale aber in Grenzen hielten.

Weiter Richtung Ostsee musste auf der A1 wegen einer Fahrbahnverengung aufgrund von Brückenbauarbeiten an der Anschlussstelle Reinfeld mehr Zeit eingeplant werden. Auch aus Richtung Norden kam es dort zu Verzögerungen.