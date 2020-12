Baustellen behindern Verkehr im Hamburger Süden

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Baustellen im Hamburger Süden behindern von diesem Wochenende an den Verkehr. Wegen dringender Reparaturarbeiten an der Unterseite der A7-Brücke bei Heimfeld soll die B73 (Stader Straße) dort nur einstreifig befahrbar sein. Bereits in der Nacht zum Samstag sollte während einer Vollsperrung der Bundesstraße ein Baugerüst aufgestellt werden, wie die Autobahn-Niederlassung Nord mitteilte. Die wichtige Ost-West-Verbindung wird voraussichtlich bis Donnerstag verengt bleiben. Zum Abbau des Gerüsts soll es eine weitere Vollsperrung geben.

Im Autobahndreieck Norderelbe beginnen am Sonntagabend Sondierungsbohrungen. Die Arbeiten gehen nach Angaben der Autobahn GmbH bis zum 18. Dezember. Für den Verkehr von der A255 zur A1 in Richtung werde nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Erkundung des Baugrundes steht im Zusammenhang mit dem geplanten Ausbau der A1 im Hamburger Südosten und der Erneuerung der Brücken über die Norder- und die Süderelbe.

