Baustelle ZOB Harburg: Umleitungen für Neubau starten

Hamburg (dpa/lno) –

Ab Sonntag (16.7.) fahren mehrere Buslinien nicht mehr zum ZOB Harburg. Der Grund dafür sind vorbereitende Straßenbauarbeiten für den Neubau des ZOB Harburg, teilte ein Sprecher der Hamburger Hochbahn (HHA) mit. Die Buslinien 14, 141, 143, 146, 241 und 443 werden in Richtung Süden über die Wilstorfer Straße umgeleitet und halten nicht mehr am ZOB. Ausgenommen seien die Nachtbusse 14, 141 und 143.

Die Hochbahn empfiehlt, auf die S-Bahnen 3 und 31 auszuweichen, um den ZOB Harburg zu erreichen. Für den Umstieg zwischen den Buslinien bietet sich die S-Bahn-Haltestelle Harburg Rathaus an. Bis Mitte September fahren die Busse auch durch die Moorstraße ohne Halt. Zu diesem Zeitpunkt werden laut der Hochbahn Ersatzhaltestellen sowohl in der Wilstorfer Straße auf Höhe Moorstraße als auch in der Moorstraße eingerichtet.

Die Bauarbeiten sind notwendig, um den Neubau des ZOB ab Dezember 2023 zu starten, teilte die Hochbahn mit. Der neue Bahnhof soll bis 2025 fertiggestellt sein und neben einer begrünten Dachfläche auch eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher erhalten. Diese Anlage soll die Busse mit Strom versorgen, wobei überschüssige Energie ins Stromnetz eingespeist wird.