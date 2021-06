Baustart für neuen Fernbahnhof in Altona am 5. Juli

Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, spricht. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die Bauarbeiten für die geplante Verlegung des Fernbahnhofs in Hamburg-Altona zum zwei Kilometer entfernten S-Bahnhof Diebsteich sollen am 5. Juli beginnen. Bahn-Vorstand Ronald Pofalla, der Parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium Enak Ferlemann sowie Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher wollten «am kommenden Montag feierlich den Startschuss für den Bau geben», heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn vom Montag.

Nach den Plänen der Bahn sollen die Fern- und Regionalzüge statt in Altona ab April 2027 am zwei Kilometer nördlich gelegenen S-Bahnhof Diebsteich halten, der dafür ausgebaut werden soll. Der oberirdische Kopfbahnhof in Altona soll Platz für Wohnungen und einen Park machen. Der unterirdische S-Bahnhof soll am alten Standort bleiben, außerdem soll ein neuer und leistungsfähigerer Busbahnhof entstehen.

Ursprünglich hatte die Bahn für das Projekt mit Kosten von 360 Millionen Euro Kosten kalkuliert. Nach einem zweijährigen Baustopp und wegen zahlreicher Nachbesserungen geht die Bahn inzwischen von zusätzlichen Kosten von 188 Millionen Euro aus, so dass sich das Gesamtvolumen nun auf 548 Millionen Euro summiert.

