Baustart für Lego-Erlebniswelt in der Hamburger Hafencity

Hamburg (dpa/lno) –

Baustart für die neue Lego-Erlebniswelt in der Hamburger Hafencity: Am Dienstag wurden die ersten Lego-Steine in Empfang genommen. «Die festliche Steinlieferung für das Lego Discovery Centre ist der erste große Meilenstein für uns», sagte Geschäftsführerin Miriam Wolframm. In der neuen Erlebnis- und Spielewelt sollen Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren und ihre Familien die Gelegenheit haben, ihre Kreativität auszuleben.

Die Lego-Ausstellung entsteht im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier und bietet auf mehr als 3000 Quadratmetern zwölf verschiedene Erlebnisbereiche mit mehr als zwei Millionen Lego-Steinen. Auch bekannte Bauwerke und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt sollen hier einen Platz finden. Zudem sind ein 4D-Kinoerlebnis und eine Minifiguren-Werkstatt Teil des Angebots.

Wer gern mit Lego bastelt und kreativ ist, kann auch Teil der Creative Crew werden. Gesucht werden Kinder, die die neue Lego-Welt als Modelbauerinnen und Modellbauer bei der Entstehung begleiten. Bewerben können sich Mädchen und Jungen zwischen vier und zehn Jahren mit einem Foto eines eigenen Bauwerkes und sich. Die Lego-Erlebnis soll im Frühjahr 2024 eröffnet werden.