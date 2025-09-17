Bauphase für neues Krankenhaus in Flensburg hat begonnen

Das Projekt Klinikneubau in Flensburg tritt in eine neue Phase. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Die Planungs- und Bauphase für das neue Fördeklinikum Katharinen-Hospital in Flensburg hat offiziell begonnen. Es startete mit der Unterzeichnung eines Mehrparteienvertrags zur Integrierten Projektabwicklung (IPA). Der offizielle Baubeginn ist für Ende 2026 vorgesehen, wie die Fördeklinikum Katharinen-Hospital gGmbH mitteilte.

Bis dahin entstehe in enger Kooperation aller Partner ein zukunftsweisender Bauplan, der bundesweit Vorbildcharakter haben soll. Erstmals im deutschen Gesundheitswesen werde konsequent auf ein partnerschaftliches IPA-Modell gesetzt.

Bei einem Mehrparteienvertrag unterschreiben alle Projektbeteiligten – von der Planung über die Ausführung bis hin zur Bauherrschaft – einen gemeinsamen Vertrag. «Die kollaborative Arbeitsweise aller Beteiligten ist der Schlüssel für den zukunftsfähigen Gesundheitsbau», sagte Fördeklinikum-Geschäftsführer Thorsten Stolpe.

Die beiden Flensburger Kliniken, das katholische Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital und das evangelische Diakonissen-Krankenhaus haben 2022 einen Fusionsvertrag unterzeichnet. Das neue Krankenhaus soll in einen Neubau auf dem Gelände Peelwatt ziehen. Es soll 2030 bezugsfertig sein.