Baumstark wird neue Direktorin des Bucerius Kunst Forums

Kathrin Baumstark, Kuratorin Bucerius Kunst Forum, steht in einem Treppenhaus. Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Das Hamburger Bucerius Kunst Forum bekommt eine neue Chefin: Die bisherige künstlerische Leiterin, Kathrin Baumstark, wird vom 1. Mai an die Direktorin des Ausstellungshauses sein, teilte das Kunst Forum am Donnerstag in Hamburg mit. Sie bilde damit ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Hoffmann das neue Leitungsteam des von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiierten Forums.

Baumstark verantworte seit fünf Jahren besucherstarke und gesellschaftlich relevante Ausstellungen für das Bucerius Kunst Forum, sagte der Stiftungs-Vorstandsvorsitzende Manuel J. Hartung dazu. «Wir freuen uns, dass Kathrin Baumstark zur weiteren Profilbildung des Bucerius Kunst Forums maßgeblich beitragen wird. Kunst ist politisch – ich wünsche mir, dass das Kunst Forum 2023 auch als Forum noch sichtbarer wird.»

Sie selbst will mit den unterschiedlichen Ausstellungen immer wieder Impulse geben und Assoziationen sowie Inspirationen wecken, sagte Baumstark dazu. «Dafür werde ich weiter auf fokussierte Ausstellungskonzepte setzen und neue, aktuelle Themen erschließen.» 2023 werde beispielsweise ein Jahr der Frauen.

Baumstark wurde 1983 in Stuttgart geboren und hat Kunstgeschichte, Religionswissenschaften und Neuere deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München studiert. Seit 2016 arbeitet sie als Kuratorin am Ausstellungsprogramm des Bucerius Kunst Forums mit. Das private Ausstellungshaus wurde 2002 von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründet. Unmittelbar neben dem Rathaus gelegen, zeigt es jährlich drei bis vier Ausstellungen mit Kunstwerken zu Themen von der Antike bis zur Gegenwart. Es versteht sich eigenen Angaben zufolge als Forum für alle Künste.