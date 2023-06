Baumpfleger nach Sturz schwer verletzt: Keine Lebensgefahr

Sierksdorf (dpa/lno) –

Ein 40 Jahre alter Baumpfleger ist am Mittwoch in Sierksdorf im Kreis Ostholstein aus sieben Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Er wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Lübeck geflogen. Lebensgefahr bestehe derzeit nicht, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich, als der 40-Jährige in Sierksdorf die oberen Äste der Bäume beschneiden wollte. Zur Überprüfung des Klettergeschirrs durch die Berufsgenossenschaft wurde das Geschirr sichergestellt. Ein Fremdverschulden könne derzeit ausgeschlossen werden, sagte der Polizeisprecher.