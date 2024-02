Baumgart vor HSV-Premiere: «Kein ruhiger Schlaf»

Hamburg (dpa/lno) –

Vor seinem Debüt als Trainer des Hamburger SV spürt Steffen Baumgart eine Mischung aus Vorfreude und etwas Aufregung. «Es ist jetzt kein ruhiger Schlaf», sagte der 52-Jährige vor dem Spiel gegen die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Ein Schauspieler würde sagen, er hat Lampenfieber.» Bei Baumgarts Liga-Premiere für den HSV werden 50.800 Menschen im Volksparkstadion erwartet.

Der gebürtige Rostocker soll den zuletzt unsicheren HSV stabilisieren. Nach 22 Spieltagen steht der Traditionsclub mit 38 Punkten auf dem dritten Tabellenrang. Sein Ziel hatte der neue Coach schon bei seiner Vorstellung am Dienstag klar formuliert: Nach sechs Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit sollen die Rothosen am Ende der Saison aufsteigen.

Dem Tabellenneunten Elversberg bescheinigte Baumgart «eine sehr hohe Qualität». «Hier kommt keine Mannschaft hin, die sich vor Angst in die Hose macht, sondern die kommt hier her und die hat ein klares Ziel. Die wollen uns ein Bein stellen.» Der Trainer will die Aufsteiger aus dem Saarland nicht unterschätzen. Denn der HSV hatte in der Hinrunde unter dem vorherigen Trainer Tim Walter 1:2 in Elversberg verloren.

Verzichten muss Baumgart bei seinem Debüt als HSV-Coach möglicherweise auf Offensivspieler Jean-Luc Dompé. «Da müssen wir abwarten, ob er fit wird», sagte der Trainer über die Personallage.