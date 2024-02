Baumgart vor Debüt als HSV-Trainer gegen Elversberg

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV will beim Debüt von Steffen Baumgart als Trainer der Hanseaten am Wochenende seine negative Niederlagenserie daheim beenden. Nach drei Pleiten in Folge im Volksparkstadion strebt der Aufstiegskandidat der 2. Fußball-Bundesliga unter der Regie des 52-Jährigen am Sonntag einen Punktgewinn gegen Aufsteiger SV Elversberg (13.30 Uhr/Sky) an.

Der Coach und HSV-Fan seit Kindheitstagen berichtete von einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung vor der Premiere. 50.800 Menschen werden erwartet. Baumgart bescheinigte dem Gegner «eine sehr hohe Qualität». Der HSV hatte in der Hinrunde unter dem vorherigen Trainer Tim Walter 1:2 in Elversberg verloren.