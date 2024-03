Baumgart testet HSV-Nachwuchsspieler: «Einen guten Eindruck»

Hamburg (dpa/lno) –

Steffen Baumgart hat das Testspiel des Hamburger SV gegen Viborg FF auch genutzt, um einige Nachwuchsspieler beobachten zu können. «Einige habe ich zum ersten Mal gesehen. Das ist dann schon gut, dass du weißt, dass die Jungs einen guten Eindruck machen», sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch nach dem 2:1 (0:1)-Erfolg.

Baumgart hatte gegen den dänischen Erstligisten die Nachwuchstalente Omar Sillah im Sturm, Linksverteidiger David Igboanugo und den in dieser Saison erst zu drei Zweitliga-Kurzeinsätzen gekommenen Elijah Krahn in der Startelf aufgeboten. Auch die Nachwuchsspieler Lukas Bornschein, Glory Kiveta und Tom Sanne waren im Laufe des Spiels zum Einsatz gekommen.

«Für die jungen Spieler ist es immer gut, etwas Zeit mit uns zu verbringen. Ich hoffe, sie genießen es», sagte Innenverteidiger Guilherme Ramos. Neben Nachwuchsspielern hatte Baumgart auch zahlreichen Rotationsspielern Zeit zum Vorspielen gegeben. «Es war gut für die Spieler, die nicht so oft spielen, ein paar Minuten zu haben», sagte Ramos. Eigenwerbung betrieb besonders Lukasz Poreba. Der defensive Mittelfeldspieler hatte in der 48. Minute das Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Bakery Jatta (82.) sorgte per verwandeltem Handelfmeter den Sieg.