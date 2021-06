Baumann über Anfang: «Vielleicht sogar erfolgsbesessen»

Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann. Foto: Tom Weller/dpa/Archiv

Bremen (dpa/lni) – Werder Bremen will in der 2. Bundesliga zu seiner offensiven Spielweise zurückkehren. Die offensive Philosophie von Trainer Markus Anfang sei «absolut ein Argument» für dessen Verpflichtung gewesen, sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann am Mittwoch in einer Medienrunde. Der 45-Jährige stellte jedoch auch klar: «Man kann es nicht nur auf die Offensive begrenzen. Er hat auch sehr klare Vorstellungen, wie wir gegen den Ball arbeiten.»

Werder war über weite Strecken der vergangenen Saison von seiner zuvor gewohnten aktiven Spielweise abgewichen und defensiver aufgetreten. Lange waren die Grün-Weißen damit erfolgreich gewesen, bevor eine Krise zum ersten Abstieg seit 41 Jahren führte.

Für Anfang, den Werder am Dienstag von Darmstadt 98 verpflichtet hatte, spreche auch die Erfahrung in der 2. Bundesliga iga. Der 46-Jährige kenne die Spielweise vieler Clubs der Liga, das helfe ihm, sagte Baumann. Er beschrieb den gebürtigen Kölner, der vor Darmstadt den 1. FC Köln und Holstein Kiel trainiert hatte, so: «Markus ist sehr, sehr ambitioniert. Er ist sehr, sehr erfolgsorientiert – vielleicht sogar erfolgsbesessen.» Voraussichtlich am Sonntag soll Anfang in Bremen offiziell vorgestellt werden. Aus Darmstadt bringt er seinen Assistenten Florian Junge mit zu Werder.

© dpa-infocom, dpa:210602-99-834970/2

Neuigkeiten zu Werder Bremen

Der Kader von Werder Bremen

Mitteilung von Werder Bremen zu Markus Anfang