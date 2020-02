Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Hamburger Stadtteil Blankenese ist am Sonntag ein Baum in ein Haus gestürzt. Das Dach und zwei Wände seien eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend. Bis kurz vor 21.30 Uhr habe es wegen des Sturmtiefs «Sabine» bereits 207 wetterbedingte Einsätze der Hamburger Feuerwehr gegeben – «Tendenz steigend». Nur in einem Fall wurden demnach Menschen verletzt: Bei einem Unfall auf der A1 mit zwei Leichtverletzten.

