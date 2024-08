Baum stürzt auf Oberleitung und stoppt Zugverkehr

Am Bahnhof Augustfehn in Apen stürzt ein Baum auf eine Oberleitung und bringt den Zugverkehr zum Erliegen. Nord-West-Media TV/dpa

Apen (dpa/lni) –

Im niedersächsischen Landkreis Ammerland ist aufgrund des Unwetters ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt und hat Behinderungen im Bahnverkehr ausgelöst. Infolge des Unfalls kam der Zugverkehr am Bahnhof Augustfehn in Apen am späten Dienstagabend komplett zum Erliegen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Personenzug, der sich auf der Strecke befand, wurde gestoppt. Inzwischen hätten die circa 120 bis 130 Passagiere den Zug verlassen könnten, teilte die Feuerwehr weiter mit. Sie sei wegen des Unwetters zu mehreren hundert Einsätzen in der Region ausgerückt. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.