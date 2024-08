Baum fällt in Oberleitung – Bahnstrecke wieder frei

Weil ein Baum in die Oberleitung gestürzt ist, konnte ein Regionalexpress zwischen Lübeck und Reinfeld nicht weiterfahren. (Archivfoto) Jonas Walzberg/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Nachdem ein Baum auf die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Reinfeld gefallen ist, ist die Strecke am Abend wieder freigegeben worden «Die Streckensperrung zwischen Lübeck Hauptbahnhof und Bad Oldesloe wurde aufgehoben», teilte die Bahn auf X mit.

Ein Baum war am Nachmittag in die Oberleitung gefallen. Die Leitung habe abgeschaltet werden müssen. Ein Regionalexpress konnte nicht weiterfahren. Die Passagiere konnten an einem Bahnübergang aussteigen, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Schleswig-Holstein stürmisches Wetter vorhergesagt.