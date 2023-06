Bauhauptgewerbe: Wert der Auftragseingänge gesunken

Kiel (dpa/lno) –

Der Wert der Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein ist im ersten Quartal dieses Jahres gesunken. Insgesamt haben die größeren Betriebe der Branche Aufträge in Höhe von knapp 659 Millionen Euro eingeworben, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Der Wert der Auftragseingänge sank damit gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent. Preisbereinigt – also nach Abzug der Inflation – errechnet sich den Statistikern zufolge sogar ein Rückgang um 25 Prozent. Zum Bauhauptgewerbe zählen unter anderem der Tief-, Hochbau und Straßenbau.

Das größte Minus gab es den Angaben nach im Wohnungsbau, wo der Wert der Auftragseingänge binnen Jahresfrist preisbereinigt um 35,5 Prozent einbrach. Im Straßenbau lagen die Auftragseingänge dagegen lediglich um 2,4 Prozent unter dem Vorjahresstand.

Der baugewerbliche Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,8 Prozent auf 702 Millionen Euro. Preisbereinigt errechnet sich jedoch ein Rückgang um vier Prozent. Mit einem Plus von 7,6 Prozent war nur im Straßenbau ein Umsatzanstieg zu verzeichnen.