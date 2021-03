Baugenehmigung für Wattenmeer-Zentrum liegt vor: Übergabe

Wilhelmshaven (dpa) – In Wilhelmshaven entsteht in den kommenden Monaten ein neues Zentrum für das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. In das geplante Gebäude, das auf einem ehemaligen Luftschutzbunker im Süden der Jadestadt errichtet wird, sollen unter anderem die Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer und das in Wilhelmshaven ansässige trilaterale Wattenmeer-Sekretariat für die Niederlande, Deutschland und Dänemark einziehen.

Nach jahrelangen Planungen und einem Architektenwettbewerb soll am heutigen Nachmittag (13.00 Uhr) die Baugenehmigung übergeben werden. Als Gast wird Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) erwartet.

Nach Angaben der Stadt soll das sogenannte Trilaterale Weltnaturerbe Wattenmeer-Partnerschaftszentrums (kurz TWWP) ein architektonisches Highlight in Wilhelmshaven werden. Der Entwurf der dänischen Architektin Dorte Mandrup sieht unter anderem vor, dass der massive Bunkerbau eine gläserne Hüller erhalten wird.

