Bauernverband sucht Unterstützung der Parteien

Rendsburg (dpa/lno) –

Der Bauernverband Schleswig-Holstein sucht im Kampf gegen finanzielle Belastungen die Unterstützung der Parteien. Der Präsident des Landes-Bauernverbands, Klaus-Peter Lucht, will sich am Donnerstag in Rendsburg mit den Landesvorsitzenden von CDU, Grünen, SPD, FDP und SSW treffen. Anschließend (11.30 Uhr) will er sich zum Ergebnis des Gesprächs äußern. Es geht um Belastungen der Bauern durch Sparbeschlüsse der Bundesregierung. Die Subvention des Agrardiesels soll ebenso entfallen wie die Befreiung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen von der Kraftfahrzeugsteuer. Landwirte planen dazu eine Aktionswoche vom 8. bis zum 12. Januar.