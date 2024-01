Bauernverbände rufen zu Sternfahrt nach Bremen auf

Bremen (dpa/lni) –

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung haben Bauernverbände zu einer Sternfahrt nach Bremen aufgerufen. Rund tausend Landwirte aus Niedersachsen und Bremen werden am 8. Januar mit ihren Treckern erwartet, sagte der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbands, Christian Kluge, am Mittwoch. «Im Grunde wird die ganze Region sehen, dass die Bauern unterwegs sind.» Zuvor hatte der «Weser Kurier» berichtet.

Die Landvolkverbände in der Region warnen vor Verkehrsbehinderungen im Laufe des Tages. «Es werden viele Trecker in der Stadt in Bewegung bleiben», sagte Kluge. Am Montagvormittag sei zudem eine zentrale Kundgebung in der Bremer Überseestadt mit dem Präsidenten des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies, und dem Präsidenten des Bremischen Landwirtschaftsverbands, Hilmer Garbade, geplant.

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Schon im Dezember demonstrierten Landwirte gegen die Pläne, teilweise kam es dabei zu Behinderungen des Verkehrs.

Für kommende Woche rufen Bauernverbände bundesweit zu Protesten auf. Die Aktionswoche soll am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln. Auch das Transportgewerbe will sich beteiligen.