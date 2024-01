Bauern wollen am Montag mit Treckern protestieren

Hamburg (dpa/lno) –

Am Montag wollen erneut zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte in Hamburg gegen die Agrar- und Subventionspolitik protestieren. Die Polizei geht davon aus, dass rund 1200 Trecker auf den Straßen der Hansestadt unterwegs sein werden, sagte ein Sprecher am Freitag in Hamburg. Ersten Infos der privaten Anmelder zufolge sind fünf Aufzüge mit dem Tenor «Gegen Steuer- und Bürokratiewahn» geplant, die sternförmig zum Theodor-Heuss-Platz ziehen wollen. Die Traktoren rollen von Marmstorf, Rahlstedt, Bergedorf, Lurup und Rissen aus nach Hamburg. Dort soll es zwischen 10.00 und 12.00 Uhr eine Zwischenkundgebung geben, bevor die Trecker sich wieder zu den Landesgrenzen bewegen.

Der Start der Protestfahrten ist für 7.30 Uhr geplant. Sie sollen bis etwa 15.00 Uhr dauern. Die Polizei warnte in dem Zusammenhang vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf der Homepage der Polizei sowie auf dem X-Account der Polizei wird über die aktuelle Verkehrslage informiert werden. Die Polizei bittet eindringlich, soweit möglich, das Stadtgebiet am Montag zu umfahren.