Landwirte warnen vor Enteignung beim Klimaschutz im Moor

Bremen (dpa) –

Niedersachsens Landwirte pochen bei den anstehenden Klimaschutzmaßnahmen in Moorgebieten auf ein Mitspracherecht. «Wir erwarten eine frühzeitige und ehrliche Kommunikation auf wissenschaftlich-abgesicherter Basis», hieß es in einem Positionspapier, das das Landvolk Niedersachsen anlässlich einer Moor-Fachkonferenz mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Dienstag in Bremen vorlegte.

Man erkenne an, dass die Freisetzung von Treibhausgasen durch Moorflächen, die von Menschen genutzt würden, verringert werden müsse. «Was wir aber ganz dringend verhindern wollen, dass die Leute kalt enteignet werden», warnte Niedersachsens Landvolkpräsident Holger Hennies.

In Niedersachsen seien etwa 5000 bis 8000 Betriebe betroffen, die Flächen in Moorgebieten hätten. Diese Betriebe dürften nicht schleichend aus Moorgebieten «heraus geekelt» werden. «Die Gesellschaft und auch der Bundeslandwirtschaftsminister müssen wahrnehmen, hier sind Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten, und das schon seit Jahrhunderten.»

In Niedersachsen liegen rund 38 Prozent der bundesweiten Moorflächen und 73 Prozent der Hochmoore. Das Land trage als wichtiger Agrarstandort eine besondere Verantwortung für die in den Mooren gebundenen Kohlenstoffe, betonte das Umweltministerium auf seiner Internetseite.

Das Trockenlegen zur landwirtschaftlichen Nutzung und das Abtorfen habe die Moore stark geschädigt. Durch schonende Bewirtschaftung sowie Wiedervernässung könne ein erheblicher Beitrag geleistet werden, damit die Moore zu Kohlenstoffsenken würden.