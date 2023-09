Bauern hadern mit Wetter – Zahlen zur Ernte

Hannover (dpa/lni) –

Der Sommer war erst zu trocken, dann zu nass, die Marktbedingungen sind nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen «problematisch»: Welche Auswirkungen all das auf die Ernte in diesem Jahr hatte, zeigt die Kammer am Mittwoch (11.00 Uhr) in Hannover. Der ergiebige Regen im Juli und August dürfte sich auf die Qualität des Getreides auswirken. Andere Kulturen wie Mais oder Rüben dürften laut Kammer dagegen profitiert haben.

Neben den Zahlen zur Ernte geht es um die Biodiversitätsberatung zur Förderung des Artenreichtums. Landwirtinnen und Landwirte sind nach Angaben der Kammer zunehmend als Fachleute gefragt, um Belange des Arten-, Umwelt-, Klima- und Wasserschutzes stärker zu berücksichtigen.